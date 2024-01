Stadio | Nardella dopo la contestazione | “La Fiorentina sapeva tutto Io pronto a chiarire con i tifosi”

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il sindaco: "La, nel 2022, ci ha chiesto di rimanere a giocare al Franchi per la stagione 2023-2024 e invece di giocare fuori dal Franchi per le stagioni 2024-2025 e 2025-2026", poi "sono cambiate le preferenze, a quel punto ci siamo organizzati ancora una volta per supportare la società" e "abbiamo individuato il Padovani come una delle migliori soluzioni, sopratispirandoci ai casi di Bologna e Cagliari. Questi sono i fatti" L'articolo proviene da Firenze Post.