Sport in tv oggi lunedì 15 gennaio | programma e orari di tutti gli eventi

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ile il palinsesto completo delloin tv per la giornata di152024. Inizia una nuova settimana e gli occhi sono puntati su Melbourne, dove entrano nel vivo gli Australian Open: quattro gli azzurri impegnati. Spazio poi al calcio con la Serie A (Atalanta-Frosinone), la Serie C e la Coppa d’Africa con la fase a gironi. Infine, va in scena il posticipo della 16^ giornata di Serie A1 di basket tra Virtus Bologna e Brindisi.Face.

