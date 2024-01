Spionaggio | la procura di Roma chiede 18 anni per Walter Biot

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ladiha chiesto una condanna pari a 18di carcere per, l'ufficiale della Marina Militare arrestato a marzo 2021 per aver ceduto documenti riservati ad un agente russo in cambio di denaro. Nei suoi confronti il pm ha contestato i reati die corruzione.è già stato condannato a 30di reclusione dal tribunale militare.

... di normalizzare le relazioni, dopo l'archiviazione da parte delladel Tribunale Supremo. ... relativamente alla querela per molestie epresentata dall'ex amante Corinna Larsen. .L'arresto in Turchia di 34 persone accusate diper conto del Mossad è un messaggio che Ankara ha voluto inviare a Israele, in linea con ... La rete di spie e i sequestri Ladi Istanbul ...L'ufficiale della Marina Militare fu arrestato nel marzo del 2021 mentre cedeva documenti riservati ad un agente russo (ANSA) ...Roma, 15 gen. (askanews) – Condannare a 18 anni di reclusione Water Biot, il capitano di fregata accusato di aver dato documenti segreti ad un funzionario russo in cambio di 5mila euro. Questa la rich ...