Spazio | l’italiano Walter Villadei pronto a partire con Axiom-3

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) – E’l’astronauta italiano, colonnello dell’Aeronautica Militare Italiana e pilota della missione-3, la prima missione astronautica commerciale tutta europea che sta per essere lanciata verso la Stazione Spaziale Internazionale.-3 dovrebbe ridefinire anche il percorso verso l’orbita terrestre bassa (LEO), delineando una rotta verso la Stazione, la prima stazione spaziale commerciale al mondo. Il lancio diè previsto per mercoledì prossimo 17 gennaio, dalla base di Cape Canaveral, in Florida, alle ore 17,11 ora locale, quando in Italia saranno le 23,11. Ed il lancio di-3 per(classe 1974) rappresenta anche la realizzazione di un ...