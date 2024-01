Sparatoria a Corviale | un morto e un ferito nell' agguato

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Diventa un omicidio laavvenuta a, periferia di Roma. L'uomocon un proiettile al torace, un italiano di 33 anni, è infatti deceduto. L'altro, un 30enne sempre italiano,alla gamba, è stato portato al San Camillo. Sul posto i carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci per i rilievi tecnico scientifici. Si attende l'arrivo del magistrato e del medico legale.

