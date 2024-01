Spaghetti all’Astice | colpisci i tuoi ospiti

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 15 gennaio 2024): una pietanza molto gustosa e di non difficile preparazione. Il giusto piatto per ammaliare i: un piatto gustoso che colpirà il palato deiper le occasioni importanti. Ingredienti 400 grammi di1 chilo di astice (2 di grandezza media) 50 grammi di scalogno 2 spicchi d’aglio 30 grammi di olio extravergine d’oliva 30 grammi di prezzemolo da tritare 750 grammi di pomodorini datterini o in alternativa 750 grammi di passata di pomodoro. 60 grammi di vino bianco Sale fino q.b. Pepe nero q.b. Preparazione Inizia pulendo l’astice. Dividilo a metà per la lunghezza e rompi le pareti delle chele con l’aiuto di uno schiaccianoci, ...