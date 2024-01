Spaccia hashish alla Rotonda di San Nicola | manette per 32enne del Gambia

A conclusione dell'attività hanno rinvenuto 7 bustine in cellophane termosaldato, contenenti cocaina per un peso complessivo di 2 grammi, 9 bustine in plastica contenentiper un peso ...Fermato, è stato trovato con 30 grammi di eroina, 30 die 250 euro in contanti, anche in questo caso in banconote di piccolo taglio. Il terzo spacciatore è stato individuato in un altro punto,...Pula La pensione era piuttosto magra e forse per questo, a integrazione delle sue disponibilità economiche, ha cominciato a spacciare droga a Pula. Dopo un prolungato servizio di osservazione da posiz ...L'uomo, di 23 anni, e la donna, di 43 anni, sono finiti in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ...