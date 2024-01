Sos lingua italiana | ma che “Wallet” | meglio “Portafoglio IT” | dalla Crusca avviso ai naviganti e agli anglofoni incalliti 

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Sos. L’ultimo appello alla sua salvaguardia arriva dall’Accademia dellache, in linea con quanto ribadito a più riprese anche da fonti del governo, invita a tutelare il nostro idioma, messo in discussione e minacciato dai continui, eccessivi, ricorsi a parole e acrostici mutuati dall’inglese. Stavolta a far scattare segnalazioni e appelli è il termine “IT”, una sorta di nuovodigitale che consentirà di avere su smartphone una versione digitalizzata di tutti i principali documenti riconosciuti dalle autorità del nostro Paese. Ma procediamo con ordine. Sos: l’appello dell’Accademia dellaIl vicepresidente della Camera e deputato di Fdi, Fabio Rampelli, che presentando una proposta di legge ...