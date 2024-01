Sophie Codegoni | “Cosa significa per me essere mamma? Non bisogna annullarsi | io Celine Blue potrei portarla ovunque ma…”

(Di lunedì 15 gennaio 2024)è diventataper la prima volta lo scorso Maggio, dando alla luce la piccola, avuta dalla relazione e dall’amore con Alessandro Basciano. Dopo una rottura burrascon il padre della bimba, a suon di accuse reciproche all’interno del salotto di Verissimo, l’ormai ex tronista di Uomini e Donne si sta completamente dedicando alla crescita della figlia. Spesso, tramite i suoi canali social, condivide attimi di vita quotidiana insieme a lei: dalla preparazione delle pappe, ai sorrisoni che la piccola le regala giornalmente, ai giochi per intrattenerla, fino ai viaggi condivisi trae figlia. Di recente infattiha intrapreso un viaggio insieme alla sua piccola, in compagnia anche di ...

L'influencer ed ex gieffina si è lasciata andare a un commento a cuore aperto sulla maternità rivelando che, per lei, essere mamma non vuol dire rinunciare a se stessa e al proprio tempo ...Si va dal delicato e chiarissimo perla della catsuit Aniye By indossata da, alla nuance scura e decisa del cappottino Rinascimento proposto da Giorgia Palmas . Nel dubbio su quale ...La ex tronista ha detto addio ad Alessandro Basciano a inizio ottobre, a distanza di alcuni mesi dalla nascita della piccola Celine ...Sophie Codegoni ha dato alla luce la sua prima figlia Celine Blue lo scorso maggio. Rispondendo ad alcune domande ha parlato di maternità.