Sono incapaci Luca Sommi a valanga contro la sinistra Con chi se la prende

Leggi su iltempo

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Elezioni e alleanze. Se ne parla durante la puntata di "Prima di domani" andata in onda il 15 gennaio su Rete4. Ospite è stato, giornalista del Fatto Quotidiano, che ha puntato il ditol'tà delladi fare una sintesi delle proprie proposte politiche. "Ricordiamo che nella passata legislatura, due partiti erano in maggioranza e uno era all'opposizione. Però si compattano al momento delle elezioni. Federando, un piano, un orizzonte, un intento comune e vincono le elezioni. A, invece, dove cisfaccettature ancora più accese, noncapaci di fare corpo unito e di trovare alcuni punti perché quando la destra vince, piaccia o non piaccia, tu sai cos'hai in mente. Che società ha in mente ...