“Sono arrivata a pesare 36 chili e tentare il suicidio” | il ritorno di Yu Yu di “Mon petit garçon”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Giuditta Guizzetti, meglio conosciuta con il nome d’arte Yu Yu, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera nella quale ha svelato alcuni dettagli della sua vita privata. La cantante italofrancese, che lavora oggi nel settore del turismo a Ibiza, ha raccontato al giornale alcuni eventi del suo passato, dalla notorietà fino alla lotta contro i disturbi alimentari. Salita alla ribalta con il singolo Mondel 2002, poi bissato dalla hit Bonjour bonjour, già nel 2005 la cantante ha cominciato a non stare bene. “Passavo il tempo a non mangiare senza farmi vedere da altri”, ha detto al Corriere. “a 36. Ho toccato il fondo quando ho tentato il”. Alle pagine del quotidiano, Giuditta Guizzetti ha raccontato la dinamica di quel drammatico ...

(Adnkronos) – “La depressione è venuta a bussare alla mia porta. E’ stato l’anno più difficile della mia vita, non lo avrei mai messo in conto. ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – “La depressione è venuta a bussare alla mia porta. E’ stato l’anno più difficile della mia vita, non lo avrei mai messo in conto. ... ()

(Adnkronos) – "La depressione è venuta a bussare alla mia porta. E' stato l'anno più difficile della mia vita, non lo avrei mai messo in conto. sono ... (nuovasocieta)

(Adnkronos) – "La depressione è venuta a bussare alla mia porta. E' stato l'anno più difficile della mia vita, non lo avrei mai messo in conto. sono ... (forzearmatenews)

Nel 2002 la sua canzone Mon petit garçon divenne un tormentone. Così come la successiva, Bonjour Bonjour. Poi altre uscite, fino al 2013, meno ... (ilfattoquotidiano)

Nel cast cianche Auli'i Cravalho, Jaquel Spivey e Jenna Fischer. Presenti poi Busy Philipps, ... Inizialmente Cody viene accolta dalle Plastic, ma quando Regina si accorge che la nuovaè ...ora attese le motivazioni della decisione, che cristallizza sia la colpevolezza, sia la pena ... La sentenza del secondo grado processuale è di 24 anni di carcere ed èquando non mancava ...Quando esce SkyMed 3: anticipazioni sulla trama, il cast dei nuovi episodi, trailer e streaming della terza stagione su Paramount+.Nikola Vlasic non ha un’alternativa di spessore. In teoria ci sarebbe Radonjic, ma il rapporto ormai di fatto è irriducibile con Juric, nella ...