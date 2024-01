Sonia Bruganelli sta con Antonino Spinalbese? «Belen mi ha chiamato per sapere» | poi la verità su De Martino

A Verissimo, le parole sulla separazione da Paolo Bonolis: "Strade diverse" "Mi ha telefonato Belen , non so se si può dire...". Sonia Bruganelli , ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – “Mi ha telefonato Belen , non so se si può dire…”. Sonia Bruganelli , ospite oggi di Verissimo su Canale 5, si ‘tira fuori’ dai gossip ... (giornaledellumbria)

Belen Rodriguez , ospite di Domenica In, nelle passate settimane ha confessato senza mezzi termini i (presunti) tradimenti subiti da Stefano De ... (blogtivvu)

(Adnkronos) – “Mi ha telefonato Belen , non so se si può dire…”. Sonia Bruganelli , ospite oggi di Verissimo su Canale 5, si ‘tira fuori’ dai gossip ... ()

Belen Rodriguez e la telefonata aTra le tante telefonate fatte da Belen Rodriguez , però, ce ne sarebbe stata anche una fatta ad un volto noto:. In questo caso ...È tempo di cambiamenti e profonde riflessioni per. L'imprenditrice, questo pomeriggio, domenica 14 gennaio, è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo , insieme alla figlia Adele e si è lasciata andare ad alcune ...Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese stanno insieme L'ex moglie di Paolo Bonolis parla anche di Belen e De Martino: cosa ha dettoIntervistata da Silvia Toffanin nei salottini di "Verissimo", Sonia Bruganelli ha voluto smentire la voce in merito a una relazione con Antonino Spinalbese.