Sonia Bruganelli | le parole dopo la separazione con Bonolis | “Sto scoprendo nuove cose”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Solo qualche anno fa,e Paoloannunciavano la fine del loro matrimonio. Una notizia shock che lasciò tutti senzavisto che inizialmente i due avevano smentito ogni voce di crisi. Tuttavia, i due si sono separati e in queste ore l’ex opinionista del GF Vip ha spiegato come sta passando questo periodo. Allontanatasi dal reality e reduce dall’impegno con Ciao Darwin, l’autrice ha spiegato di aver trovato maggiori responsabilità e soprattutto la serenità.: leladaOspite a Verissimo in occasione dell’ultima puntata,ha fatto il punto della situazionela ...