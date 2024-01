Sonia Bruganelli e la telefonata di Belen | “Non c’entro coi tradimenti”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Mi ha telefonato, non so se si può dire…”., ospite oggi di Verissimo su Canale 5, si ‘tira fuori’ dai gossip e dalle voci dilegati aRodriguez e agli ex partner della showgirl argentina., come è noto, prima di Natale a Domenica In ha fatto allusioni aiattribuiti a Stefano De Martino, padre di Santiago. Più recentemente, è stata protagonista di uno scontro social con Antonino Spinalbese, con cui ha avuto una bimba, Luna. “Non sto con Antonino Spinalbese, potrei essere la mamma. Ho rischiato di essere uno dei nomi di. Lei l’ha pensato, mi ha anche chiamato”, dicenel salotto di Silvia Toffanin. “Mi haa Natale per ...