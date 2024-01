Sonia Bruganelli e il flirt con Spinalbese | la rivelazione mai fatta prima d’ora arriva a “Verissimo”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Personaggi tv.e ilcon: lamai– Ospite da Silvia Toffanin a “”, nella puntata di domenica 14 gennaio 2024 su Canale 5. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip è tornata a parlare della separazione da Paolo Bonolis. Durante la chiacchierata la 49enne romana ha detto qualcosa dei diversia lei attribuiti dopo la lontananza dal conduttore di “Ciao Darwin”. Tra questi anche quello chiacchieratissimo con Antonino, ex di Belen Rodriguez. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche:parla di sua figlia ...

Sonia Bruganelli: "Ho sentito Belen, mi ha chiesto di Antonino". Nel corso del programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, domenica 14 gennaio 2024, la protagonista del salotto domenicale di ...Chiamata turbolenta sotto le feste natalizie: la showgirl argentina le chiede spiegazioni sulla presunta liaison con il suo ex ...