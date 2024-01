Sondaggio Swg | tra i big cresce solo il Pd | frena tutto il centrodestra Cala anche il M5s – I dati

Leggi su open.online

(Di lunedì 15 gennaio 2024)rispetto alla settimana precedente Fratelli d’Italia, che secondo ilSwg per il TgLa7 del 15 gennaioal 29% perdendo lo 0,2%. Recupera terreno il Partito democratico, in risalita dello 0,3% e ora al 19,4%. Il M5sal 16,1%, con una perdita dello 0,3% in una settimana. La stessa subita dalla Lega, che ora si attesta all’8,8%. In lieve calo (-0,1%) Forza Italia ora al 7,2%. Stabili Azione al 4% e Italia Viva al 3,5%. Sale dello 0,2% l’Alleanza Verdi-Sinistra che si porta al 3,4%, mentrelievemente +Europa (-0,1%) ora al 2,3%.dello 0,2% Italexit per l’Italia all’1,6%, così come Unione popolare all’1,4%. Flessione dello 0,2% per Noi Moderati ora all’1%. LeggiSwg, Meloni in risalita ...