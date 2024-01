Sondaggi politici | la guerra di Gaza fa aumentare il sostegno dei palestinesi verso Hamas

Il Centro palestinese per la politica e la ricerca suiha affermato che la guerra ha portato anche a un significativo declino della posizione della leadership dell'Autorità palestinese. "Il sostegno ad Hamas in Cisgiordania è aumentato ...... dato che idovranno giustificare ingenti investimenti alle Forze armate di Kyiv mentre la ... Non è improbabile, secondo gli ultimi, che la più grande potenza militare della NATO e il ...Marlene Engelhorn, ereditiera di Friedrich Engelhorn, ha deciso di donare a degli sconosciuti parte della sua eredità.Nelle elezioni presidenziali americane, i caucus svolgono un ruolo estremamente importante. Mentre l'Iowa apre la corsa alle presidenziali del 2024, analizziamo come funzionano questi meccanismi.