Sondaggi politici elettorali oggi 15 gennaio 2024 | gli italiani bocciano il governo Meloni sull’economia

(Di lunedì 15 gennaio 2024)15– Gliilsu pensioni, tasse ed economia: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Ipsos per il programma di La7 DiMartedì. Alla domanda su come si sia comportato finora l’esecutivo “sui temi delle tasse e delle pensioni”, infatti, il 62% ha risposto che “non ha migliorato la sua situazione personale”. Il 19 per cento ritiene che la propria situazione personale sia migliorata con il, mentre il 19% non risponde alla domanda o non ha ...

Oggi, con due sfide elettorali importanti alle porte e iche la vedono sotto il 20%, il ...e l'imminente ritorno in Italia hanno scatenato le fantasie di osservatori e analisti. Cosa ...Candidati alle elezioni regionali, europee, tutto si fa per un voto in più (o una virgola nei), italiani frastornati dalla rissa continua dei. Se ne renderanno conto i nostri uomini( di destra, di sinistra, di centro) che la gente comune non ne può più di sentire e ...(Adnkronos) - Oggi il piccolo stato dell'Iowa sarà, come avviene ogni quattro anni, sotto i riflettori della politica nazionale americana con i suoi caucus, tradizionali riunioni elettorali per la sce ...Alle proteste degli agricoltori per i tagli ai sussidi si sono aggiunti gli scioperi dei trasporti ferroviari e degli infermieri. L'obiettivo di diventare un Paese "climaticamente neutrale" danneggia ...