Solo Leveling | l’anime è ora in streaming su Crunchyroll

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il mondo e i fan appassionati degli anime possono ora gioire per l’uscita diora è disponibile insucon tutti gli episodi! Pronti a rivivere l’avventura del manhwa coreano? I fan l’hanno atteso a lungo, ma finalmente è qui: finalmentediè disponibile insu, uno dei migliori sitianime in circolazione. Questa serie animata, tanto attesa dai fan, è stata pubblicata sulla piattaforma il 6 gennaio 2024.è realizzato in collaborazione con Aniplex (per maggiori info clicca qui), azienda fondata dalla Sony.è già disponibile con i ...

