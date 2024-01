Solida | indipendente Ecco la moda uomo che funziona Alfabeto della Milano Men' s Fashion week

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Dev’esserci una ragione se le due sfilate più riusciteMen’s24/25, che sono Prada, Emporio Armani e Zegna e sarebbe difficile smentirmi, così come sarebbe difficile non notare la progressiva affermazione del giovanissimo Federico Cina con quel suo amore così evidente, palese e delicato per lae la sicurezza nella sperimentazione che ormai ha acquisito JW Anderson, premiato come designer dell’anno lo scorso novembre, esplorano entrambe, anche nella scenografia, il rapporto fra l’e la natura o, per meglio dire, gli elementi naturali: il mare, l’evolversi delle stagioni, il ritmo perduto di un rapporto già profondamente compromesso. E dev’esserci una ragione se entrambe queste collezioni riescono a toccare, pur nell’ambito del rispettivo dna, le ...