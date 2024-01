Solaio crollato durante la festa per il matrimonio | tre i feriti più critici | ricoverati in rianimazione

Ipotesi cedimento strutturale IL CROLLO Ieri, sabato 13 gennaio, undi un ristorante di Pistoia dove era in corso il ricevimento per un matrimonio è. Decine di persone sono rimaste ...Ipotesi cedimento strutturale IL CROLLO Ieri, sabato 13 gennaio, undi un ristorante di Pistoia dove era in corso il ricevimento per un matrimonio è. Decine di persone sono rimaste ...La procura di La Spezia ha chiuso le indagini sull'infortunio costato la vita a un operaio di 51 anni del Reggiano. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo ...Aggiornamenti sul caso del solaio crollato all'ex convento di Giaccherino a Pistoia, durante il ricevimento di un matrimonio. Sono 3 le persone ferite ...