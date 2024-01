Sofa Yoga | la nuova moda che impazza | ecco di cosa si tratta

Leggi su cityrumors

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L’attività fisica è sempre consigliata ma spesso non si ha tempo per un po’ di allenamento:quindi la soluzione E’ iniziato il nuovo anno e ogni volta questo è il periodo dei buoni propositi. Tra le promesse che molti fanno a gennaio c’è quella di dedicarsi maggiormente all’attività fisica, per condurre uno stile di vita sano e trarre benefici anche estetici. Tuttavia non sempre è possibile ritagliarsi del tempo durante la giornata visto che gli impegni sono tanti e i ritmi piuttosto frenetici.– Cityrumors.it (PixaBay) A questo però c’è una soluzione. Vi siete mai allenati da casa, anzi, addirittura direttamente dal divano? In questo momento è molto i voga il ‘’, una disciplina da praticare nella massima comodità. “Ilè ...