SOCIAL – Milan | Rafa Leao esalta il “fratello” Yacine Adli

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L’attaccante delelha pubblicato suiuna storia dove celebra la prestazione del centrocampista… Ilha vinto 3-1 contro la Roma a San Siro portandosi a 42 punti in classifica a +9 sul quinto posto della Lazio. Successo importantissimo per i rossoneri che venivano dall’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Atalanta di Gasperini. Vincere questo delicato scontro diretto ha permesso ai ragazzi di Pioli di ritrovare certezze e soprattutto non doversi (al momento) guardare le spalle in classifica. Una sconfitta contro i giallorossi avrebbe sicuramente rischiato di perdere sicurezza e invece il Diavolo ha vinto con merito con un avversario difficile mostrando un’ottima prestazione di squadra. Su Instagram...