Smart working | chi lavora da casa fa meno carriera

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Dagli elogi alloalla cruda realtà. Recentemente, il Wall Street Journal ha fornito dati che gettano ombre significative sul lavoro remoto, sottolineando una disparità evidente nel percorso di avanzamento professionale rispetto ai colleghi che operano in sede. Questi dati suscitano il sospetto che, per un preciso piano o per una propensione “naturale” da parte dei dirigenti,re distanti dal fulcro dell’organizzazione aziendale possa tradursi in un’ombra professionale. L’indagine di Live Data Technologies Il quotidiano finanziario di New York ha citato un’indagine condotta da Live Data Technologies su 2 milioni di dipendenti. Secondo questa società specializzata nell’analisi dei dati nel settoretivo, nell’ultimo anno i dipendenti in modalità di lavoro a distanza hanno sperimentato un tasso di ...