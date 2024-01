Smart TV Samsung QLED 4K | la tv ricca di colori per il vero cinema

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Continua la Tech Mania di Mediaworld con l’offerta sullatv4K della serie QE55Q60CAUXZT, una tv che offre il top della qualità immagine per una vera esperienza da spettacolo in una salatografica Mediaworld continua la campagna di Tech Mania mettendo in offerta latv4K della, una delle migliori aziende produttrici ditv. Sarà difficile però battere l’offerta del bundleTVSeries 7 con unatv in omaggio che puoi trovare qui. Vediamo però che cosa offre quest’altratv4K da 55 pollici, ora in sconto di 320 euro. Trovi l’offerta cliccando qui. LaTV per i veri ...