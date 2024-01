Sinner | tra i due litiganti il terzo gode | cambia tutto

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 15 gennaio 2024), in qualunque situazione c’è sempre unincomodo in agguato: quanti ostacoli all’Australian Open. Dire adesso che Jannikvincerà uno Slam è facile. Ha dimostrato così tanto, in questi ultimi mesi, che è dellecito pensare che sia pronto a fare il grande salto. È già migliorato moltissimo e può ancora limare qualche aspetto del suo gioco, ragion per cui può tranquillamente ambire alla perfezione, o comunque andarci molto vicino.(LaPresse) – ilveggente.itQualcuno, però, credeva in lui ancor prima che entrasse in top ten. Prima che riuscisse nella non semplice impresa di battere alcuni dei tennisti più forti di questa era, come Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz e, dulcis in fundo, Novak Djokovic. La lista di malcapitati che sono finiti sotto la scure del campione altoatesino ...