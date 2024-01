Simon Pasini | “Voglio immortalare questo attimo fuggente che è la nostra esistenza”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 15 gennaio 2024)è nato a Genova nel 1976. Nel 1984 si è trasferito in Sudafrica, dove ha iniziato gli studi artistici e ha cominciato a coltivare la passione per la pittura e l’arte. Tornato in Italia ha frequentato il Liceo Artistico Statale “Giacomo e Pio Manzù” di Bergamo. Dopo gli studi ha intrapreso la carriera nel campo dell’arte, inizialmente come restauratore, poi specializzandosi nella realizzazione d’affreschi. Con questa antica tecnica ha realizzato numerosi dipinti per committenze pubbliche e private in Italia, America e Giappone, dove nel 2009 ha installato un ciclo pittorico presso l’ “8-8-8 Palace” a Ginza, Tokyo. Nel 2006 ha suscitato l’interesse di diversi media italiani per essere stato scelto come protagonista dalla televisione nazionale giapponese TBS (Tokyo Broad-casting System) per la trasmissione Sekay Ururun. Negli anni ...