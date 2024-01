Silvia e Giulia Provvedi | “Mamma operata per un aneurisma | lei dice che l’ha salvata papà”

(Di lunedì 15 gennaio 2024), conosciute a pubblico come Le Donatella, sono state ospiti diToffanin a “Verissimo”. Le due

Silvia e Giulia Provvedi , meglio conosciute come Le Donatella , sono due figure molto amate nel panorama dello spettacolo italiano. Le loro vite ... (blogtivvu)

Giulia e Silvia Provvedi , come ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin, parlano della tragica e improvvisa morte del padre Claudio : “Stava facendo la ... (metropolitanmagazine)

Silvia Provvedi e Giulia Provvedi , meglio conosciute come Le Donatella, sono due gemelle molto conosciute sul piccolo schermo per le loro ... (leggo)

Silvia Provvedi e Giulia Provvedi , meglio conosciute come Le Donatella, sono due gemelle molto conosciute sul piccolo schermo per le loro ... (leggo)

Ospite a 'Verissimo' assieme alla gemellaProvvedi parla delle difficoltà di crescere la figlia da sola . Il padre della bimba, infatti, è stato arrestato nel corso di un blitz contro le cosche della 'ndrangheta e attualmente ...Provvedi a Verissimo hanno raccontato di aver vissuto un Natale molto difficile. La madre si è sentita male ed è stata operata al cervello d'urgenza. L'operazione è riuscita, ma è ...Ospite con la sorella gemella Giulia, la cantante racconta le difficoltà degli ultimi anni: dall'arresto del compagno alla perdita del papà fino alla recente paura per la salute della madre ...Sarà in scena all’ Auditorium Parco della Musica fino al 17 gennaio 2024 “Svelarsi”, serata evento per sole donne e chi si sente tale.