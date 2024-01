Sigep 2024 | Ernst Knam presente | “Il mondo pasticceria è cambiato perché…”

(Di lunedì 15 gennaio 2024), noto chef e personaggio televisivo, saràalRimini. Si rinnova in occasione della Fieradi Rimini (20-24 gennaioa Rimini Fiera) l’importante collaborazione di Frigomat con lo Chef e Maitre Chocolatier. Anche quest’anno lo Chef e volto televisivo ci accompagnerà durante il famosissimo salone internazionale, regalando a tutti i presenti alcune delle sue celebri ricette. Creativo, amante della sperimentazione e degli abbinamenti di gusto sorprendenti,è autore di numerosi libri sull’arte della. Dal 2012 è anche un volto televisivo assai amato dal pubblico: “Re del cioccolato”,“Bake Off Italia”, a cui fanno ...

Countdown già scattato per il Sigep 2024 , il prestigioso evento che si tiene come da tradizione a Rimini Fiera. Da oltre 40 anni Sigep rappresenta ... (danielebartocciblog)

Sarà l'anno della definitiva consacrazione (anche in Italia) del caramello salatoscalda i muscoli, Rimini è pronta ad accogliere migliaia di addetti ai lavori e di golosi, attesi dal 20 al 24 gennaio per il 45° Salone, e tra le novità nel carrello propone un'invasione di ...RIMINI - Il mondo del caffè si riconferma tra i protagonisti della 45esima edizione di, la manifestazione che si terrà alla fiera di Rimini dal 20 al 24 gennaio e che coinvolgerà gelato, pasticceria, panificazione e cioccolato. Portavoce della filiera del caffè è SCA Italy ( ...La storia golosa degli insaccati delle Marche È una storia gloriosa quella degli insaccati nelle Marche. Una storia di norcini abili ed esperti che hanno ancora tanto da raccontare. Il ...Rimini pronta a ospitare il 45° Salone dedicato al mondo della pasticceria: tra le novità, una pioggia di caramello, come ingrediente base o come ...