Siamo stati allo show di JW Anderson con Marcus Thuram

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Quandoentra nello store di JWin Via Sant'Andrea a Milano sembra un bambino in un negozio di giocattoli. L’attaccante dell’Inter osserva con attenzione ogni capo appeso negli spazi del negozio mentre chiede costantemente feedback a chi e lì con lui. Ha una stylist al seguito, ma gli basterebbe affidarsi al suo fiuto per i look audaci. Le immagini del suo arrivo alla scorsa cena di Natale dell’Inter sono tra quelle cose che difficilmente si dimenticano, al punto che lo stessonon si nasconde quando deve raccontarci la genesi della sua passione per il mondo della moda. «Quando ero piccolo accompagnavo mia madre a fare shopping e mi perdevo a guardare dentro i negozi. Ma è solo quando sono entrato per la prima volta da Colette a Parigi che ho capito l’importanza dei capi, di come ogni fit ti ...