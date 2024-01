Leggi su linkiesta

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Per lae contro le armi alla resistenza ucraina. Per lae contro le false democrazie che aiutano i nazisti di Kiev guidati dai drogati e dagli omosessuali servi della Nato. Per lae con l’informazione libera, che contrasta la propaganda sulla messinscena di Bucha e scopre le trame degli 007 occidentali annidati nell’acciaieria Azovstal. Per lae con il giornalismo indipendente, quello che «Putin sta puntando sui suoi obiettivi, e nel frattempo cerca di non spaventare la popolazione». Per lae con il giornalismo d’inchiesta, che denuncia le fake news sui bambini decapitati, mentre erano solo sgozzati. Per lae contro l’entità sionista, che rinnega il diritto altrui di farla sparire dal fiume al mare. Per lae con gli Houthi, aggrediti ...