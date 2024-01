Si rompe il finestrino dell’aereo | il pilota è costretto ad una manovra shock

Leggi su cityrumors

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Problemi non da poco per ildi un aereo e, di conseguenza, per i passeggeri in volo: tanto è vero che è statoad effettuare unamolto pericolosa Non si tratta affatto del primo incidente che vede come protagonista un Boeing 737, ma questa volta le cause potevano essere a dir poco drammatiche. Fortunatamente non è accaduto nulla del genere, anche se c’è mancano davvero poco. Il volo nazionale in questione è quello riguardante l’All Nippon Airways in Giappone ed è tornato all’aeroporto di partenza. Motivo? Per via di una segnalazione di una crepa suldella cabina diggio durante il volo. Siildurante il volo (Ansa Foto) Cityrumors.itCome annunciato in precedenza poteva essere una strage. La fortuna ha voluto ...