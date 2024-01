Si apre Davos | focus su pace e fiducia Oxfam | 5 paperoni Ue raddoppiano guadagni | il 99% si impoverisce

... non un obiettivo facile quello che si dato il Forum economico mondiale (WEF) che sidomani a, nei Grigioni, un appuntamento annuale giunto alla sua 54esima edizione. Secondo gli ...'Ci stiamo già preparando per il forum di. Per presentare la nostra posizione e le nostre capacità', scrive Zelenskiy su X, precisando che l'obiettivo è 'lasciare un mondo in cui regni la ...Nella cittadina delle Alpi svizzere, si riuniscono oltre 2.800 protagonisti della politica internazionale, del mondo degli affari e della finanza, delle ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 gen - - Davos (Svizzera): si apre il World Economic Forum. I lavori terminano venerdi' 19 gennaio. - Germania: Pil annuale 2023 - Italia: Istat diffonde i ...