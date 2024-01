Si aggiravano tra le auto in sosta a Benevento | foglio di via per tre foggiani

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Questore, con provvedimento predisposto dalla Divisione Anticrimine della Questura di, ha irrogato la misura di prevenzione deldi via Obbligatorio per tre giovani della provincia di Foggia che sono stati sorpresi mentre sicon fare sospetto tra leinin una strada del capoluogo. Alla vista degli equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, i tre uomini tentavano invano di fuggire per raggiungere l’con cui si erano portati in città, risultata successivamente essere stata già utilizzata per compiere furti divetture. A seguito del provvedimento, le tre persone con a carico numerosi precedenti per reati specifici contro il patrimonio, non potranno far ritorno nel ...