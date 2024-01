Serie Redmi Note 13 ufficiale | sensore da 200 MP e batteria da 5000 mAh

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Xiaomi ha presentato ufficialmente la nuova13 con un evento tenuto a Bangkok in Tailandia dove sono stati lanciati ben cinque device:13 e13 5G,13 Pro,13 Pro 5G e13 Pro Plus 5G. Con aggiornamenti significativi alla fotocamera, al design, al display e al processore, la13 continua a colmare il divario tra gli smartphone di fascia media e quelli di punta, offrendo durabilità, esperienza fantastica e capacità di imaging impressionante, il tutto a prezzi ragionevoli. Xiaomi 14, la nuovaè ...

I prezzi della Redmi Note 13
Redmi Note 13 ha un prezzo di partenza per il taglio da 6 GB + 128 GB di 199,90 euro. Il Redmi Note 13 5G, per lo stesso taglio, parte invece da 279,90 euro.
Xiaomi ha annunciato la nuova Redmi Note 13 durante un evento organizzato a Bangkok. Rispetto alla precedente generazione sono stati apportati diversi miglioramenti per display, fotocamere e processori. I cinque modelli ...