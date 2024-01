Serie C 2023 2024 | beffa per Zeman | Pescara battuto dal Perugia con un gol al 94?

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ilospita ilper la ventunesima giornata didel Gruppo B. Le squadre, sesta e quinta in classifica generale, si sfidano per cambiare le sorti della prima metà di classifica . La partita termina 1-0, con Di Pasquale che segna un autogol al 94?. Durante il match Vergani sbaglia dal dischetto e una rete di Sylla viene annullata per posizione irregolare.resta così a caccia di vittorie, che mancano in casa del delfino da un mese, mentresalta in avanti e agguanta la terza piazza in classifica. SportFace.