Serate non autorizzate e musica oltre l' orario consentito | sanzionati due locali a Messina

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha imposto regole rigide per cene e uscite: tolleranza zero per garantire unità e ... (napolipiu)

I poliziotti hanno infatti riscontrato lo svolgimento didanzantiautorizzate con intrattenimento musicale oltre l'orario consentito. Nelle prossime settimane seguiranno ulteriori analoghi ...Da ormai 20 anni Fragola's Night porta in città ospiticonvenzionali, esibizioni live, e ...la carriera ultra quarantennale di Pino D'Angio che a 71 anni suonati è tornato protagonista di...L’attaccante rossonero criticato ancora una volta: il giornalista ritiene che non sia in grado di fare le scelte giuste in campo Il Milan ieri sera a San Siro ha battuto la Roma meritatamente per 3-1, ...La vittoria contro la Roma ha messo in cassaforte il discorso Champions League per il prossimo anno: partita vinta meritatamente, con tante note positive. Come.