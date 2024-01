Senegal | doppietta per il 2004 Camara

... ha realizzato i primi gol con la maglia degli Elefanti ivoriani, unaalle Seychelles. Preludio, forse, a una Coppa d'Africa da protagonista. Lamine Camara " Metz,'Miglior ...... il Ghana si impone per 3 - 0, condi Acquah e rigore lasciato trasformare dallo stesso ... L'ultimo atto, con ildi Aliou Cissé, si traduce in una partita abbastanza bloccata. Si va ...Esordio da sogno in Coppa d`Africa, per il centrocampista classe 2004 del Senegal, nella vittoria contro il Gambia: splendida doppietta per il 20enne del Metz.I campioni in carica del Senegal iniziano col piede giusto la Coppa d'Africa 2024. Nel primo turno del Gruppo C, gli uomini di Aliou Cissé ...