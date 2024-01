Segre al Memoriale della Shoah | “Quando varco questo ingresso torno quella che è entrata qui per essere deportata”

Liliana Segre era in visita al Memoria della Shoah insieme a Ignazio La Russa , che ha pensato bene di non rispondere al giornalista che gli chiedeva ... ()

Milano, 15 gennaio 2024 Il presidente del Senato, Ignazio La Russa e la senatrice a vita Liliana Segre, hanno visitato il Memoriale della Shoah, alla stazione Centrale di Milano, arrivando fino al Binario 21, da dove partivano i treni per Auschwitz, compreso quello che deportò la senatrice. La Commissione straordinaria del Senato su intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza, è presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre. "Quando entro al Memoriale della Shoah non sono più la vecchia che sono adesso, sono quella che è entrata qui per essere deportata. Non l'ho mai dimenticato".