SEGA annuncia il ritorno di Outrun ed altri classici

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Come riportato sulle pagine di nintendolife,ha intenzione di riportare alla luceoltre quelliti di recente. Dunque non solo Jet Set Radio, Craxy Taxi edrecentementeti, ma anchee moltitorneranno in vita in un prossimo futuro, scopriamo insieme quali. Panzer Dragoon: Ildegli Epici Draghi e della Fantasia L’epico gioco di draghi e fantasia promette di catturare nuovamente l’immaginazione dei giocatori con una moderna reinterpretazione. Neon Genesis Evangelion: Da Serie Anime a Avventura Videoludica L’iconica serie anime potrebbe trasformarsi in un’avventura videoludica emozionante, portando sullo schermo il suo mix unico di mecha e dramma ...

(Adnkronos) – Sega ha annuncia to Sonic Dream Team, un nuovo platformer d'azione in 3D in arrivo il 5 dicembre in esclusiva per Apple Arcade, il ... (forzearmatenews)

SEGA sembra decisa a far rivivere l'epoca d'oro degli anni '90, e non si risparmia nel farci immergere nella nostalgia con una serie di rilanci di alcune delle serie più iconiche della sua storia. Men ...Dopo i recenti annunci sembra che SEGA abbia ancora più intenzione di puntare sui suoi classici, con altri franchise che torneranno.