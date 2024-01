Se il tuo partner soffre di ipertensione sei in pericolo | perché potresti soffrire della stessa patologia

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Secondo un nuovo studio, se il tuodi pressione altasoffrirne anche tu: cosa occorre sapere. Un nuovo studio ha messo in evidenza che le persone che hannoipertesi, hanno molte più probabilità delle altre di sviluppare la. “In salute e in malattia”, certe coppie si giurano di restare unite sempre e ci riescono alla lettera. Tanto che se uno dei duesi ammala di pressione alta, l’altro lo segue. Non è uno scherzo: è esattamente quanto emerso da un nuovo studio clinico che ha coinvolto 3989 coppie statunitensi, 1086 coppie britanniche, 6514 coppie cinesi e addirittura 22.389 coppie indiane. Se il tuoha la pressione alta sei a rischio – Cityrumors.itLa pressione alta è “contagiosa”, a ...

