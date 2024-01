Scuole al freddo per uno studente su due | coperte e giubbotti in classe a causa di strutture inadeguate e termosifoni spenti

... da mesi gli studenti di asili, istituti superiori eelementari in tutta Italia vengono ... il 55 per cento dei quali lamentano aule invivibili per il. Abbonati per leggere anche Leggi i ......lasso di tempo nello stabile sono state realizzate diverse attività per la comunità con le(... Sabato circa 150 persone sono scese in corteo nonostante ilrigido e le reticenze di alcune ...“Domani i nostri bimbi resteranno a casa perché a scuola fa troppo freddo”. Si legge così in un messaggio diffuso ...I caucus in Iowa inaugurano il processo elettorale che si concluderà in estate con la nomina dei candidati alle presidenziali di novembre ...