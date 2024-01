Scuola | iscrizioni al via dal 18 gennaio | Elementari | in 10 anni -20% di «primini»

(Di lunedì 15 gennaio 2024) COME FARE. Pratiche on line per iscriversi alle classi prime di primaria e scuole secondarie. Debutta quest’anno la nuova piattaforma «Unica».

Conto alla rovescia per le Iscrizioni a scuola per l’anno scolastico 2024-25. Le Iscrizioni si effettuano online sulla piattaforma Unica tranne in ... (orizzontescuola)

Conto alla rovescia per le Iscrizioni a scuola per l’anno scolastico 2024-25. Le Iscrizioni si effettuano online sulla piattaforma Unica tranne in ... (orizzontescuola)

Dalle ore 8 del 18 gennaio alle ore 20 del 10 febbraio 2024 le famiglie potranno effettuare le Iscrizioni a scuola per i loro figli per quanto ... (orizzontescuola)

Abbiamo raggiunto il coordinatore dellaMusicale di Viterbo, Fabrizio Bastianini , per ...di ritardo nell'apertura hanno creato notevoli problemi .' Un danno enorme soprattutto per lePresso le sedi di questi organismi di formazione sono aperte leper l'avvio dei corsi ...e formazione riservata ai giovani dai 14 ai 25 anni che non abbiano conseguito il diploma di...L’8 dicembre i bimbi della scuola dell’infanzia San Lorenzo avevano lanciato in cielo dei palloncini colorati. All’interno avevano prima riposto le loro letterine di santa Lucia. Uno di questi, ...TREVISO - C’è il nuovo liceo matematico: a settembre partirà per la prima volta sia al Duca degli Abruzzi di Treviso che al Planck di Lancenigo, dove verrà anche ...