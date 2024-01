Scoppia un incendio in una palazzina | muore una donna di 80 anni

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Mapello.unin unadi 80. Il fatto è avvenuto nella mattinata (lunedì 15 gennaio), poco dopo le 9.30 e, ad andare a fuoco, è stata una vecchiaa Mapello, situata nel centro del paese. All’interno unaanziana, di 80, che ha perso la vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i i vigili del fuoco, sul posto appena è stato dato l’allarme, insieme anche alle forze dell’ordine. Ancora al vaglio le cause dell’. La strada è stata chiusa al traffico in via precauzionale.

