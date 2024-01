Scontro frontale tra auto e furgone | un morto | l’impatto ad alta velocità

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Uno schianto terribile, con tre mezzi coinvolti e una vittima. Questo, purtroppo, il drammatico bilancio dell’incidente che si è verificato in queste ore sulla Statale del Santo SR308, nel comune di Cadoneghe in provincia di Padova, in Veneto.è avvenuto al chilometro 4 intorno alle 14 del pomeriggio, in direzione Castelfranco Veneto: unKangoo e un’Alfa Romeo 159 si sono scontrate frontalmente, ad“Un agguato”. Sparatoria a Roma, une un ferito: i colpi di pistola esplosi all’aperto, in mezzo alla gente Il conducente del, Giorgio Frezza di 66 anni di Sernaglia della Battaglia, in provincia di Treviso, purtroppo non è sopravvissuto all’incidente. Frezza era un meccanico in pensione, conosciuto e ben voluto da tutti in paese.A ...