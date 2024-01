Scontri Lazio-Roma | il figlio di Paparelli | “passo indietro di 40 anni”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il derby di Coppa Italia trasi è concluso sul risultato di 1-0 grazie ad un calcio di rigore trasformato da Zaccagni. La partita è salita alla ribalta anche per un episodio da condannare: gliprima del match con il lancio di fumogeni tra tifosi. “A quanto pare le cose non sono migliorate, abbiamo fatto un beldi almeno 40. Abbiamo assistito purtroppo a uno spettacolo indecente per la città di. Le due squadre non si meritano un atteggiamento del genere da parte dei tifosi. Sicuramente i calciatori sono i primi a dover dare il buon esempio, però abbiamo assistito a uno spettacolo veramente brutto e abbiamo fatto una figuraccia davanti a tutta l’Italia intera”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai ...