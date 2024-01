Scomparsa di Kata Alvarez | spunta una foto dalla Spagna | ' Potrebbe essere lei'

Il caso della piccola, la bambina di 5 annida Firenze sette mesi fa, si accende con una flebile speranza. Secondo La Nazione, infatti, ai carabinieri è stata inviata una foto scattata in Spagna e che ...... consumatori all'assalto: cosa non torna Poi la notizia delladella donna, che per molti ... Una foto della piccolariaccende la speranza: la soffiata estera Il post continua: 'Per la ...Una foto inviata ai Carabinieri potrebbe rappresentare una svolta nel caso della scomparsa di Mia Kataleya Chicclo Alvarez, la bambina di 5 anni sparita dall'ex Hotel Astor a Firenze il 10 giugno scor ...Novità sul caso della piccola Kata, la bambina scomparsa a Firenze il 10 giugno 2023. La madre ha visionato una foto importante.