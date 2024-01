Sci alpino | nove azzurri convocati per le due discese di Kitzbuehel

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Dopo l’intensa settimana di Wengen, la Coppa del Mondo maschile 2023/2024 di scifa tappa a, in Austria. Sulle nevi tirolese andranno in scena tre gare nel weekend, vale a dire le duedi venerdì e sabato e lo slalom di domenica. Si parte però già martedì con il primo di tre giorni di prove, maltempo permettendo. Sono benglidal direttore tecnico Massimo Carca, eccoli di seguito: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Guglielmo Bosca e Matteo Franzoso. Per quanto riguarda la discesa, l’Italia è reduce dal secondo posto dell’anno scorso con Schieder e può fare affidamento su un Paris che ha grande feeling con la pista, come dimostrano la vittoria nel 2019 e il ...