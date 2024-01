Sci alpino | le convocate dell’Italia per lo slalom femminile di Flachau | sette azzurre in Austria

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Anche il settoredella Coppa del Mondo 2023-2024 di scicontinua a gareggiare praticamente senza soluzione di continuità: domani è in programma a, in, unospeciale in notturna, con prima manche alle ore 18.00 e seconda run, con inversione delle migliori 30 alle ore 20.45. L’Italia sarà rappresentata daatlete al cancelletto di partenza della prima manche, ovvero Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Emilia Mondinelli, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi. Assente, invece, Anita Gulli. Presenta la gara al sito federale l’allenatore responsabile Roberto Lorenzi: “A parte Gulli, le altre ragazze stanno bene. Ha fatto freddo tutta la settimana, mi aspetto una pista ben preparata, la caratteristica di questo ...

Saranno sette le azzurre a prendere parte al settimo appuntamento stagionale per lo slalom femminile, in programma stavolta in notturna martedì 16 ... (sportface)

Squadra nazionale femminile molto bene, quella maschile in attesa del ricambio generazionale. Paolo De Chiesa e Alberto Tomba analizzano la situazione attuale delloitaliano. Interviste: Alberto Tomba, Paolo De Chiesa 15 gennaio 2024La FISI ha certificato, dunque, che gli impianti saranno idonei ad ospitare competizioni sciistiche ufficiali, per la disciplina di"Slalom Speciale" per le categorie "Baby/SuperBaby", "...Anche il settore femminile della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino continua a gareggiare praticamente senza soluzione di continuità: domani è in programma a Flachau, in Austria, uno slalom speci ...Appena una giornata per rifiatare e già domani ripartirà la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: il settore maschile farà tappa a Kitzbuehel, in Austria, dove tra domani e giovedì si terranno le t ...