Sci alpino | Cdm donne Sette azzurre per slalom Flachau

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Al via Rossetti, Peterlini, Della Mea, Sola, Mondinelli, Tschurtschenthaler e Lorenzi(AUSTRIA) - Settimo appuntamento stagionale (sugli 11 in programma) per lofemminile, impegnato stavolta in notturna domani sera a, il paese natìo di Hermann Maier. La prima manche scatterà a